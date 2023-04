Eau de pluie : leurs solutions pour mieux l'utiliser

C’est un changement de philosophie. Pendant des décennies, les hommes ont drainé l’eau pour l’évacuer des champs et des villes, au point qu’elle n’a plus aujourd’hui ni la place, ni le temps de s’infiltrer dans la terre. Il faut donc désormais lui redonner de l’espace pour qu’elle pénètre mieux le sol. En 2013, un ancien parc aquatique au pied des Pyrénées a été inondé par le gave de Pau. Alors, il a été décidé de rendre à la rivière la place qui lui avait été prise, en créant deux zones humides, qu’on prenait deux grosses éponges. C’est un réservoir d’eau naturel qui maintient ainsi le débit de la rivière et qui a coûté 500 000 euros. C'est l’agence de l’eau qui l’a financé pour moitié, car dans la région Nouvelle-Aquitaine, 60% de la population est alimentée par rivière. Pour gérer la pénurie, deux mots-clés sont mis en avant dorénavant : sobriété et réutilisation. Ainsi, quand elle a produit de l’électricité en montagne, puis de l’eau potable, elle pourrait être réutilisée en sortie de station d'épuration par les agriculteurs. TF1 | Reportage S. Pinatel, L. Lasalle, P. Limpens