Eau : les astuces pour diminuer votre consommation

Le couple de Parisiens est habitué aux petits gestes pour réduire sa consommation d’eau. Paul Dupin a installé un filtre dans son robinet l’année dernière. Le débit est en moyenne divisé par deux. C’est utile pour la vaisselle par exemple et plus économique. Êtes-vous, vous aussi, soucieux de votre eau au quotidien ? Cela peut surprendre, mais 150 litres d’eau sont consommés par jour et par personne, 60 litres pour se laver, 30 litres pour la lessive et la vaisselle, 20 litres pour l’entretien de la maison et 10 litres pour la cuisine et l’eau à boire. Alors que faire ? Les produits économes en eau sont de plus en plus nombreux. À Grenoble, une entreprise a créé un pommeau lumineux, vert pour une courte douche, puis bleu et rouge. Le pommeau coûte 70 euros et la différence avec un produit classique est nettement palpable. Ce sont là des astuces, mais faites aussi à la casse aux fuites des robinets, elles peuvent représenter jusqu’à 20% de la consommation d’un foyer. TF1 | Reportage Y. Hovine, É. Spertino, E. Nappi