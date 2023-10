Eau, nourriture, carburant : la pénurie au quotidien à Gaza

Devant une boulangerie où s'est rendue notre équipe, ils sont des centaines à patienter toute la journée pour un morceau de pain. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Partout, le carburant aussi commence à manquer. Même pour transporter les corps, des hommes sont démunis. "Il n'y a plus de carburant pour les ambulances et les voitures. On a essayé de trouver une voiture pour emmener le corps, mais rien. Tout ce qu'on a, c'est un âne pour aller enterrer notre fils", se plaint l'un d'entre eux. Depuis que les lignes électriques sont coupées, les hôpitaux dépendent de générateurs, bientôt à sec. "Tous nos équipements fonctionnent à l'électricité. S'il n'y a plus d'essence, nous condamnons les patients en soins intensifs à une mort certaine", affirme le docteur Nahed Abu Teima, directeur du Nasser Medical Complex. Dans la ville de Khan Younès, la plupart des déplacés ont trouvé refuge sous des tentes de fortune, des familles entières qui manquent de tout. Dans ces camps surpeuplés, les maladies se propagent. Les médecins craignent que la crise sanitaire s'aggrave. TF1 | Reportage L. Merlier, I. Al-Astad