Eau pétillante : pourquoi une marque détruit deux millions de bouteilles

De l'eau gazeuse contaminée par des bactéries. Les bouteilles concernées ont été détruites et ne sont jamais arrivées dans les rayons. Mais la nouvelle a-t-elle eu un effet sur vos achats ? "Si ça a été détruit, c'est qu'ils ont pris en compte le problème. Et s'ils ont pris en compte le problème, le problème est résolu", répond un consommateur. "C'est quand même de la marque. Pour moi, la marque, c'est une confiance. Donc là, j'ai été choquée", ajoute une femme. Le groupe Nestlé Waters, propriétaire de Perrier, se veut rassurant : "Tous les produits que nous mettons sur le marché sont parfaitement sûrs". Alors que s'est-il passé ? Dans une usine à Vergèze (Gard), le captage de l'eau dans l'un des puits a été suspendu par la préfecture. Selon l'entreprise, le problème remonte au 10 mars dernier, lors de la tempête Monica. Des germes d'origine fécale se sont infiltrés dans le sol à cause des fortes pluies. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Maviert, C. Blanquart