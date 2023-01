Eau : quelle quantité consommez-vous ?

Dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la cuisine, êtes-vous capable d'évaluer votre consommation d'eau quotidienne ? Isabelle Galievsky, mère de famille, évalue sa consommation et celle de son enfant à 30 litres. Nous l'avons vérifié ensemble. Résultat, sa consommation par jour est de 248 litres d'eau. En moyenne, un Français seul consomme 150 litres d'eau par jour et un couple avec enfant, 350 litres. Dans une maison à Orléans, une famille de quatre personnes suit tous les mois en direct sa consommation d'eau pour éviter les mauvaises surprises. "J'ai installé via ce site une alerte qui arrive directement sur mon téléphone, un SMS, pour m'alerter d'une surconsommation", indique Sandra Da Silva, utilisatrice "Orléanaise des eaux". Chez les particuliers, l'hygiène demande plus d'eaux. La douche et le bain représentent 39 % de l'eau écoulée chaque jour. Les toilettes 20 %, puis viennent le linge, 12 %, la vaisselle, 10 %, l'entretien de la voiture et du jardin, 6 %, et 6 % de l'eau sont utilisées pour cuisiner. Et 1 % seulement pour boire. De petits gestes simples peuvent vous permettre de faire des économies. Sur Internet, un plombier, Julien Bellut, a lancé sa chaîne vidéo. Il nous donne plein de conseils. Voici par exemple une astuce pour réduire la quantité d'eau dans le réservoir des toilettes. "Vous pouvez rajouter une bouteille d'eau d'un litre ou une brique dans votre cuvette de WC, votre réservoir. La brique va remplir le volume d'eau. Ce qui fait qu'il y aura moins d'eau qui va rentrer dedans", explique le plombier. Et dernier conseil, vérifié bien l'état de votre tuyauterie. Une fuite peut représenter jusqu'à 20 % de votre consommation. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Moncelle, B. Chastagner