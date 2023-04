Eau : un plan de sobriété avant l'été

Ce jeudi, 200 manifestants attendaient le président français lors de son déplacement dans les Hautes-Alpes. Mais plusieurs forces de l’ordre aussi ont été présentes pour tenir à distance ces militants venus interpeller le président sur l’écologie et sur les retraites. À quelques centaines de mètres, dans un décor de carte postale, Emmanuel Macron affiche sa sérénité. Il voudrait bien tourner la page, ce qui n'est pas le cas des grévistes qui sont usés par le travail. Le chef de l’État est conscient qu'il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais selon lui, cela ne veut pas dire que tout doit s’arrêter. Il ajoute dans ses propos que c'est normal de continuer à travailler. Il est d'ailleurs venu ici pour faire des annonces sur l’eau. Au bord de ce lac artificiel, frappé par la sécheresse l’an dernier, le chef de l’État fixe un objectif, réduire de 10 % la consommation d’eau du pays d’ici 2030. Parmi les annonces, 180 millions d’euros pour lutter contre les fuites. L’État veut aussi favoriser le recyclage des eaux usées et faire passer de un à 10 % la part d’eau utilisée pour nettoyer les rues et irriguer les champs. TF1 | Reportage B. Augey, M. Desmoulins, H. Pondy Nyaga