Eau, vin : la bouteille qui fait un carton

Sur les chaînes de production, la cadence s’emballe. Le carton est considéré plus écologique pour fabriquer des bouteilles d’eau minérale, d’huile ou de lessive. Plus fou encore, le concept débarque même chez votre caviste. Passé l'effet de surprise, il faut convaincre, rien de mieux qu’une dégustation à l’aveugle. Dans les images, on voit le même Côte du Rhône, mis en bouteille de deux manières, la traditionnelle, en verre, et la nouvelle venue, en carton, avec bouchon vissable. Saurez-vous faire la différence ? Au goût, c’est impossible. Ce n’est pas si grave, les deux sont au même prix, neuf euros quatre-vingt-dix. Pour commercialiser ce contenant au même tarif que le verre, une vigneronne, à l’origine du projet, a fait le choix de renier sur ses marges. Quand la bouteille traditionnelle lui coûte 70 centimes, c’est presque le double pour le nouveau concept, calqué sur celui de Cubi. Dans la coque en carton recyclé, se trouve une poche plastique. Le vin peut y être conservé un an, bien moins qu’une bouteille classique, mais l’idée n’est pas de se débarrasser du verre. TF1 | Reportage M. Beringer, T. Valtat, C. Nieulac