Eaux minérales : un marché en pleine mutation

Près de sept milliards de litres d'eau sont puisés tous les ans, dans nos sous-sol. Mais depuis le début de l'année 2023, plusieurs industriels de l’eau minérale sont contraints de réduire la voilure. Wattwiller, Volvic, Vittel, Perrier, Hépar, les unes après les autres, des marques du secteur baissent leur prélèvement. Et c’est visible en rayon, par la hausse de prix et la rupture de stock de certaines eaux. Que se passe-t-il chez les producteurs d’eau minérale ? Le changement climatique remet-il en question l’avenir de ce marché ? À Vittel, dans les Vosges, cela fait trois ans que l’association locale “Eau 88”, alerte sur l'état préoccupant des cours d’eau. Les sources, qui drainent la nappe, en profondeur, s'assèchent chaque année de plus en plus longtemps et de plus en plus tôt. Le responsable, selon eux, se trouve à quelques kilomètres de là. Il s’agit du groupe Nestlé Waters, qui puise dans ces sous-sol pour les eaux de Contrex, Hépar, Vittel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, A.Tranchant