Eaux usées : la chasse au gaspi est lancée

Avec des étés de plus en plus chauds, Jean-Claude Mailhol, propriétaire de vignes alimentées en eau usées dans l'Hérault, est désormais obligé d'arroser ses vignes. Pour lui, il est hors de question de gaspiller ce bien si précieux, qu'est l'eau potable. "Depuis deux ans maintenant, nous menons l'expérimentation, visant à démontrer que l'on ne court aucun risque à irriguer avec des eaux usées traitées.", dit-il. Résultats de son expérience, ses raisins ne présentent aucun risque pour la santé et aucun arrière-goût. Jean-Claude a fait le test, faire goûter à ses collègues deux bouteilles de vin : l'une au raisin arrosé à l'eau clair et l'autre cépage eau usée. Sur les dix personnes qui ont goûté les deux vins, huit sur dix avaient tort quant à savoir qui est irrigué avec les eaux usées. Les lourdeurs administratives rebutent les communes à réutiliser leurs eaux usées. Au pays, nous ne réutilisons que 1 % de nos eaux usées, alors que l'Italie et l'Espagne en sont déjà à 8 et 14 %. En Israël, le recyclage atteint les 80 %, comment expliquer notre retard ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Cazabonne, A. Delabre