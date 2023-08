Eaux usées : le recyclage bientôt accéléré

Depuis le début de l'été, Jordan Maillet, jardinier à la ville de Cannes, arrose avec des eaux usées traitées. C'est une eau non-potable, mais son utilisation n'inquiète pas les Cannois. Hormis l'arrosage, l'eau réutilisée sert aussi à nettoyer la voirie, 25 km par jour. Au total, 43 mètres cubes d'eau potable sont ainsi économisés quotidiennement. Les eaux usées proviennent d'une station d'épuration de Cannes. Une fois traitée, la très grande majorité est rejetée dans la Méditerranée. Pour l'instant, seulement 3 % sont réutilisées. En plus du traitement habituel, elles subissent une dernière étape. "Les eaux usées traitées vont passer dans un UV qui va désinfecter l'eau en enlevant les virus et les bactéries. Cette eau pourra être ensuite réutilisée par la collectivité", explique Charlène Noble, responsable de la station d'épuration. Pour pouvoir utiliser cette eau, l'agglomération a dû patienter pendant plus de cinq ans. Pour les communes, le décret à venir va faciliter la constitution des dossiers. L'agence régionale de santé ne disposera plus de son droit de veto. Elle n'aura désormais qu'un avis consultatif. L'autorisation préfectorale ne sera plus délivrée pour cinq ans maximum, mais pour une durée indéterminée. Dans le département voisin à Gassin (Var), cet assouplissement était attendu depuis longtemps. La maire de la commune Anne-Marie Waniart souhaitait réutiliser des eaux usées depuis dix ans. Aujourd'hui, elle se projette à nouveau. L'eau usée traitée à un coût plus élevé que celui de l'eau potable, notamment pour les petites collectivités. De nouvelles installations doivent être créées et la facture peut s'élever à plusieurs millions d'euros. À l'échelle nationale, la France ne réutilise aujourd'hui que 1 % de ses eaux usées. Le gouvernement souhaite passer à 10 % d'ici à 2030. TF1 | Reportage L. Barbier, P. Marcellin, T. Gippet