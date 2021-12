Éboueurs à Marseille : une nouvelle grève qui inquiète

C'est une scène qui se répète encore à Marseille. Seulement un mois et demi après la précédente grève, certains éboueurs ne collectent plus les ordures depuis lundi dernier dans plusieurs quartiers. Lassés, les Marseillais ne savent plus quoi vraiment en penser. "Il n'y a pas de mots pour décrire", s'exprime une senior. Les poubelles jonchent les trottoirs et débordent sur la route. Dans le quartier où nous nous sommes rendus, les riverains s'agacent. "C'est un enfer. Les éboueurs, il faut qu'ils arrêtent là. C'est sale, on ne passe plus là", déclare une jeune femme. Les agents grévistes souhaitent que la pénibilité de leur travail soit reconnue et ne veulent pas allonger leur temps de travail estimé par la Chambre régionale des comptes à 3,5 heures par jour. Quatre arrondissements de la ville sur seize sont concernés. Les Marseillais sont inquiets et craignent de vivre le même scénario d'il y a deux mois sur les plages. "Si jamais il se met à pleuvoir comme la dernière fois, on risque de retrouver tout dans la mer. C'est très embêtant", selon une femme. "On va se retrouver encore avec des déchets qui finiront à la mer, c'est quand même triste. En plus d'être sale dans nos rues actuellement, c'est double impact pour nous", ajoute un jeune homme. T F1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara