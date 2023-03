Éboueurs en grève : les poubelles s'entassent dans les rues

Mauvaise surprise dans les rues de Saint-Brieuc ce matin. Pour le deuxième jour consécutif, les éboueurs ne sont pas passés. Il est difficile de travailler dans ces conditions pour Camille Blanchard, responsable de la poissonnerie “Flomer” à Saint-Brieuc. Elle accumule les déchets dans son arrière-boutique. “On a six filets de coquilles qui ne vont pas être ramassés, on ne sait pas quand.” a-t-elle rapporté. Même problème à Nantes, les éboueurs bloquent deux des trois dépôts de la ville depuis 48 heures. Plus de 400 tonnes de déchets n’ont pas été ramassés. Alors forcément, devant les habitations, ça commence à déborder. Le mouvement de grève pourrait durer plusieurs jours. Ceux qui n'ont pas la poubelle pleine ont préféré la mettre à l’abri en attendant. En revanche pour Benoît Ribouchon, cogérant du restaurant “Paws” à Nantes, il est impossible de tout stocker en intérieur. Dix poubelles s’accumulent chaque jour dans son local, sa solution, la débrouille. Ce jeudi 9 mars, à Nantes, la grève des éboueurs contre la réforme des retraites est reconduite, tous les dépôts seront à nouveau bloqués. TF1 | Reportage P. Dumortier, J. Duong, R. Hellec