Éboueurs : la fin de la grève demain

Depuis 22 jours, Ivette, une commerçante, guette en vain le passage des camions poubelles. Les déchets s’entassent dans la rue, devant son salon de coiffure. Pour elle, la suspension de la grève est une bonne nouvelle. Pourquoi la grève est-elle suspendue à Paris, à partir de demain ? Dans un communiqué, la CGT explique : “Nous n’avons presque plus de grévistes. C’est pour cela que nous suspendons notre mouvement de grève et de blocage.” Avant d'ajouter “Aux salariés toujours en grève et en lutte, nous leur disons à bientôt, nous allons ressurgir…” Ce mardi matin, devant ce centre d’incinération, au sud de Paris, il y avait pourtant beaucoup de monde pour empêcher les camions poubelles de se vider. Notamment dans la foule, il y avait peu d'éboueurs, mais beaucoup d’étudiants ou de grévistes d’autres secteurs. La photo de réquisition, explique la CGT qui rend inutile ou presque le fait de se mettre en grève. Quant à la collecte des déchets, à quand un retour à la normale ? D'après la mairie de Paris, il reste 6 600 tonnes à ramasser, contre 10 000 au plus fort de la crise. Selon nos informations, il faudra plus d’une semaine pour se débarrasser totalement des montagnes de déchets. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Deschateaux, L. Attal