Éboueurs réquisitionnés : Marseille face à des tonnes de déchets

Des montagnes d’ordures sur l’une des principales rues commerçantes de Marseille. Cela déborde sur le trottoir, la voie. Depuis plus de dix jours, certains quartiers n’ont toujours pas été ramassés. Depuis mardi dernier, les agents du syndicat majoritaire ont repris le travail. Mais d’autres continuent la grève à Marseille, mais aussi à Martigues et à Istres. Face à l’urgence, les 150 agents grévistes, soit 5% du personnel de la régie de collecte métropolitaine, ont été réquisitionnés ce jeudi matin par la préfecture de police, à la demande de la métropole. Cet après-midi, les éboueurs en grève se sont rassemblés devant les locaux de la métropole. Malgré la réquisition, ils restent opposés à l’accord trouvé entre l’institution et les autres syndicats la semaine dernière. D’ici samedi, les rues devraient être entièrement nettoyées. Un autre bras de fer démarre maintenant avec la mairie de Marseille qui souhaite reprendre la compétence de la collecte des déchets à la métropole.