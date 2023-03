Éboueurs : une crise sans fin ?

Les jours passent et les poubelles s'entassent. Au Havre, voilà plus de deux semaines que les éboueurs sont en grève et cette insalubrité commence sérieusement à agacer les riverains, même ceux qui soutiennent le mouvement de contestation. La grève des éboueurs touche désormais plus d'une dizaine de villes en France. Elle s'inscrit dans la durée, à tel point qu'à Paris, quand ce ne sont pas les commerçants qui ramassent eux-mêmes leurs poubelles, ce sont les copropriétaires qui cotisent pour embaucher des entreprises privées. Dans cette rue du 16e arrondissement parisien, des déchets partout sauf sur un morceau de trottoir, la copropriété a payé près de 1 000 euros pour nettoyer devant chez elle. Des éboueurs grévistes de la capitale ont pourtant été réquisitionnés, mais tout va au ralenti. Il y a eu jusqu'à 10 000 tonnes de déchets dans les rues la semaine dernière. La réquisition a permis de descendre à 9 300 tonnes, mais l'accumulation repart à la hausse, 9 600 tonnes aujourd'hui 23 mars. À Paris, les éboueurs ont déjà reconduit leur grève jusqu'à au moins lundi, ils réclament la semaine à 32 heures, des meilleurs salaires et le retrait de la réforme de la retraite. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Stiti, J. Beaumont