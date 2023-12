Éboulement dans les Alpes : des chantiers titanesques

Il y a encore un chantier à terminer sur la départementale 9, dans les Hautes-Alpes. Cette route est recouverte de boue sur plusieurs tronçons. Alors, les habitants s'adaptent. Le facteur de la vallée doit, par exemple, rallonger d'une heure son itinéraire. Les automobilistes sont résignés car les routes barrées se multiplient dans la région Depuis dix jours, les éboulements se suivent dans toutes les Hautes-Alpes. Risoul, Guillestre, Réallon, Puy-Sanières et encore La Grave... Comment expliquer cette série d'effondrements ? La faute est probablement attribuée aux fortes précipitations qui touchaient la région. Après la fonte des neiges tombées ces dernières semaines, le sol est surchargé et gorgé d'eau, ce qui fragilise la montagne. À Réallon (Hautes-Alpes), on est face à un autre chantier. La route est recouverte par un impressionnant éboulement. En plein mois de décembre, ce type d'événement est inédit dans les Hautes-Alpes. Dans une autre vallée, à Risoul, le chantier est titanesque. L'unique route d'accès à la station a été fragilisée. Un pont temporaire est alors en cours d'installation. Un peu plus bas, les travaux progressent très vite. L'ouverture de la station se fera le 20 décembre. Elle a été reportée de quatre jours car les entreprises sont sollicitées dans tout le département. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar