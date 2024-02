Éboulement : des stations de ski difficilement accessibles

Un nouvel éboulement vient de se produire il y a une heure à peine, il bloque encore la circulation dans la vallée de la Tinée. La conductrice de la voiture s'en sort indemne, mais avec une belle frayeur, preuve que le danger est constant après un week-end de forte pluie. En fin d'après-midi, une autre route a été dégagée, après une course contre la montre pour accueillir des vacanciers. L'attente des vacanciers, plus ou moins bien vécue, a été causée par 2 000 mètres cube de terres et de gravats, au beau milieu de la route. L'éboulement a eu lieu la nuit dernière sur la route de la Tinée, à trois kilomètres au sud d'Isola. Il n'a fait aucune victime, mais a causé une belle pagaille, notamment pour les vacanciers de la zone C, empruntant l'unique route d'accès aux stations d'Auron et d'Isola 2000. Inquiétudes éphémères pour les professionnels des deux stations, quelque peu désertes ce lundi matin, les clients attendus ne sont pas là. En fin d'après-midi, c'est le soulagement, grâce à l'énorme travail du service des routes. L'une des voies est dégagée, la circulation peut reprendre, mais en alternance. Les travaux pourraient prendre plusieurs jours, avant que les deux voies soient à nouveau praticables. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. Roubaud, C. Guérard