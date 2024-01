Éboulement en Maurienne : des commerçants en difficulté

Partout, c'est le même constat : une épicerie sans le moindre client, des chambres d'hôtel sans touriste, et des fourneaux de restaurant qui tournent à vide. La situation dure depuis bientôt cinq mois. C’est à cause de l'effondrement impressionnant d'une falaise. Le 27 août 2023, 15 000 m3 de roches sont tombés sur la voie ferrée. Depuis, plus aucun train ne passe à Modane. En face de la gare un hôtelier a perdu une grande partie de ses clients. Pour compenser, la région a voté une aide d'urgence jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises les plus en difficulté. C'est loin d'être suffisant, selon Nicolas, hôtelier, propriétaire de "L'hôtel du commerce". Tout le monde veut que ça aille plus vite, mais la SNCF évoque un chantier d'ampleur. La falaise encore très instable, les déploiements des pierres sont réalisés par des engins. Sans pilote, ils sont commandés à distance. Cela prend plus de temps et met le maire en colère. La SNCF évoque une réouverture des voies et un retour d'un train pour la fin d'année. TF1 | Reportage F. Chevallay, J. Chaize