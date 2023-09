Éboulement en Savoie : une vallée paralysée

L'autoroute est encore déserte. D'après les dernières annonces, elle devrait être de nouveau accessible d'ici une semaine. Une ouverture plus qu'urgente pour Nathalie, propriétaire d’une station-service, car elle est en rupture de carburant depuis jeudi 31 août. Les poids lourds de plus de 19 tonnes ne peuvent plus accéder à Modane. Seuls certains camions plus légers peuvent passer, via des convois spéciaux organisés quatre fois par jour. Grâce à ce dispositif, les ouvriers peuvent enfin reprendre leurs chantiers. Le tunnel du Mont-Blanc devait fermer lundi prochain, les travaux seront finalement décalés pour permettre aux transporteurs de rejoindre l'Italie. Mais le tunnel est saturé. Sur place, un chauffeur nous a envoyé des vidéos pour nous montrer la situation : plus de six heures d'attente pour passer la frontière. Conséquence pour Vincent Barraz, PDG de Transport POLY'COM, les livraisons sont retardées de 24 heures et les frais engagés sont multipliés par deux . Il faudra être patient avant un retour à la normale. Comme en 2018, les autorités vont installer des conteneurs pour protéger l'autoroute. Les trains eux ne circuleront pas avant fin octobre. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand