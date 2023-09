Éboulement, fonte des glaces : la montagne à rude épreuve

Ils viennent chercher de la fraîcheur en montagne. Mais même à 1 400 mètres, il fait trop chaud. "C’est complètement inhabituel", témoigne un des visiteurs. Dans la Vallée de Chamonix, les habitués voient le paysage changer. Cette terrasse, qui donnait sur le glacier des Bossons, est actuellement sur des torrents. Annick, elle, est née ici, il y a 70 ans. Elle nous raconte son vécu. À 1 000 mètres plus haut, les glaciers sont ainsi les marqueurs les plus spectaculaires du changement climatique. D'ailleurs, le fameux isotherme zéro degré est remonté à une altitude record il y a deux semaines : 5 300 mètres dans les Alpes, 500 mètres au-dessus du Mont-Blanc. Au-dessous, tout fond, et la glace qui tient les pierres aussi. Les éboulements se multiplient. Il y a cinq jours, des glaciologues ont annoncé la mort du glacier de Sarenne, en Isère. Il y a eu des obsèques symboliques pour lancer l’alerte, car les glaciers sont les châteaux d’eau de nos plaines agricoles. 40% du débit du Rhône dépend des glaciers alpins. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Prez, J. Chaize