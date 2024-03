Éboulement : la galère sans fin des habitants

Pour aller au collège, les élèves de Coaraze, dans les Alpes-Maritimes, doivent emprunter un sentier difficile. Un minibus à six heures trente, puis une randonnée, et enfin le car de ramassage scolaire, une expédition de plus d'une heure, matin et soir. Une infirmière, elle, s'est mise au VTT. Il y a une semaine, un éboulement a emporté une terrasse et 1 000 mètres cubes de roche. Un pont de montagne coupe maintenant la route principale. Pour rejoindre le village voisin ou le littoral, les habitants sont obligés de faire un détour de plus de 45 minutes, sur une route étroite et sinueuse. La tournée des deux infirmiers libéraux du village, s'allonge de plus de 160 kilomètres par jour. Pour les urgences médicales, deux pompiers sont détachés sur place, 24 heures sur 24. L'éboulement n'est pas fixé, la montagne continue à bouger. Ce mercredi 20 mars, un nouveau coup dur. "Ces blocs de pierre pincent le tuyau d'eau potable...", selon Monique Guiraud, maire (SE) de Coaraze (Alpes-Maritimes). En urgence, une distribution d'eau en bouteille est organisée. Dans un quartier, l'eau potable devrait revenir en fin de semaine, la route sera encore inaccessible pendant au moins trois mois. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde