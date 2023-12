Hautes-Alpes : la station de Risoul coupée du monde après un éboulement

Sur les images d'un hameau de Risoul, il faut imaginer un cours d'eau déchaîné, détruisant 30 mètres de la route dans la soirée de ce vendredi 1er décembre. La force de l'eau a tout emporté sur son passage, jusqu'à plier une voiture et ensevelir une autre. Un peu plus loin, ce n'est qu'une question d'heures avant qu'une partie de la route ne bascule à son tour dans le vide. Ce samedi après-midi, 1 200 foyers étaient encore privés d'électricité dans le département, alors certains habitants préfèrent partir. La route qui permet d'accéder à la station de Risoul est désormais un amas de boue, de rochers et de troncs d'arbre. Les engins de chantiers sont à l'œuvre depuis 11 heures et devraient travailler toute la nuit. Si la décrue est bien entamée, Risoul reste coupé du monde. Pour certains riverains, l'attente est interminable. La famille de Lethycia se trouve sur l'autre rive. Dès lundi, la boue, plus sèche, devrait pouvoir être évacuée. Le maire de Risoul demandera quant à lui, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba