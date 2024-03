Éboulements en série dans le Cantal

Une route où circulent 5 000 véhicules par jour s'est effondrée sur près de 40 mètres. Elle a été fermée quelques heures seulement avant l'incident, la faute aux précipitations, d'abord, avec près de 140 millimètres d'eau tombée en février, soit le double des moyennes de saison, et l'hiver particulièrement doux ensuite. Dans le Cantal, 455 points sont sous surveillance et les incidents, comme celui-ci, sont plus fréquents, trois fois plus qu'il y a quinze ans. À 40 kilomètres de là, la seule route qui dessert les habitations d'un hameau s'est, elle aussi, effondrée. Les habitants ne peuvent plus rentrer chez eux. Un chemin était déjà surveillé, car la terre est composée d'argile, une matière sensible à la sécheresse et aux précipitations. Yves Alexandre, le maire du village, doit maintenant trouver les fonds pour financer près de 300 000 euros de travaux. "Effectivement, on se retrouve face à beaucoup d'interrogations financières parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir financer la remise en état d'un tel ouvrage", se plaint-il. Il faudra attendre deux à trois ans avant de reconstruire totalement les routes. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes, M. Pourchet