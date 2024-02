Éboulements en série : les intempéries fragilisent la terre

À Excideuil, à côté de ces immenses blocs de roche dans la vidéo en tête de cet article, les deux hommes à droite semblent minuscules. Cet éboulement impressionnant a marqué tout le voisinage. Pas moins de 2.000 mètres cubes de gravats se sont effondrés vendredi en début de soirée dans cette petite commune de Dordogne, l'équivalent d'un chargement d'une vingtaine de camions. Depuis plusieurs mois, les scènes d'éboulements se répètent, à l'image de celui qui s'est produit en Savoie en août dernier. Dans la vallée de la Maurienne, un camion échappe de peu aux rochers qui dévalent la montagne. Ailleurs, des falaises se fissurent. Alors comment expliquer ce phénomène ? Les écarts météorologiques sont en grande partie responsables. Après des épisodes de sécheresse intense, le gel s'est installé, et des fortes précipitations se sont abattues aussi. La pluie s'infiltre alors dans la roche et rend vulnérables les parois. "On sait que le changement climatique va provoquer des successions de tempête, de période de fortes précipitations. Ça va pouvoir faire aussi des périodes de grosse sécheresse. Donc, des phénomènes météo plus intenses qui, du coup, vont effectivement provoquer des éboulements", explique Jean-Philippe Jarrin, ingénieur géotechnique, spécialiste des risques naturels. Face à cette situation, des scientifiques anticipent un déplacement inévitable de la population dans certaines régions. TF1 | Reportage J. Quancard, Y. Chambon, N. Forestier