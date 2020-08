Échauffourées après la finale de la Ligue des champions : le dispositif de sécurité était-il suffisant ?

Trois mille policiers et gendarmes ont été mobilisés dimanche soir à Paris. C'est un dispositif classique pour un soir de match à risque. Les forces de l'ordre ont pourtant donné l'impression d'être dépassées. Comment en plein Paris, en présence de très nombreux policiers, de tels actes peuvent-ils se reproduire à intervalles réguliers ? Lorsqu'ils sont identifiés, les auteurs de ces exactions sont-ils punis par la justice ? La réponse pénale est-elle adaptée ?