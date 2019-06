Échec de la fusion entre Renault et Fiat Chrysler : à qui la faute ?

Renault-Nissan et Fiat Chrysler ne vieilliront pas ensemble. Le constructeur italien a retiré sa proposition de fusion le groupe tricolore. Les négociateurs italiens affirment que ce fiasco est de la responsabilité du gouvernement de notre pays. Est-ce vrai ? Que va-t-il se passer pour Renault ? François Lenglet, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.