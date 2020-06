Eclairage nocturne : comment faire mieux ?

Certains endroits de notre planète ne connaissent plus la nuit. Nos villes sont éclairées en permanence. En 20 ans, la quantité d’éclairage public a doublé. Mais la lumière vient aussi des magasins, de leurs vitrines, parfois des bureaux et bâtiments publics, qui sont allumés sans interruption pendant la nuit. Cette pollution lumineuse aurait des conséquences sur notre santé et entraînerait un gaspillage d’énergie. Depuis deux ans, la loi sanctionne l’éclairage publicitaire abusif. L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) se bat pour faire respecter les consignes. A une heure et demi du matin, de nombreuses boutiques parisiennes sont en infraction. Ayant été contactées par notre équipe, toutes ces marques accusent "un défaut du système de minuterie". Pour ces commerçants, l’éclairage des vitrines a un fort impact publicitaire. A Strasbourg, la mairie a choisi de se démarquer. La loi autorise les parcs à rester éclairés toute la nuit, mais ils y sont désormais éteints après minuit. Ainsi, la ville a réduit de 20% sa consommation d’énergie, en éteignant aussi complètement ses bâtiments administratifs. La célèbre cathédrale a même vu son éclairage réduit. De plus en plus de communes sur notre territoire suivent le mouvement, en réduisant, par exemple, l’intensité de leurs lampadaires. Et plus de 12 000 villes ont choisi d’éteindre complètement leurs éclairages la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.