Éclairage nocturne : Strasbourg passe en mode "guépard"

Éteindre les lumières est un passage obligé pour réduire la consommation électrique. "Il y a plus de 2 000 points lumineux, actuellement, qui s'éteignent de 1h à 5h du matin et sur plus de 250 rues. Ça représente environ 1,3 GWh par rapport aux économies d'énergie", précise Thierry Bindler, responsable d'exploitation - Éclairage public Eurométropole de Strasbourg. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 300 foyers de 4 personnes. Depuis fin mars, la ville de Strasbourg a adopté l'éclairage façon "guépard", c'est-à-dire l'extinction des petites rues très peu fréquentées ; les grands axes, eux, restant illuminés. Les Strasbourgeois semblent approuver la mesure. "Je n'y vois pas d'inconvénients, il faut vivre avec son temps. Tout le monde cherche à faire des économies", déclare un senior. L'éclairage est coupé uniquement de 1h à 5h du matin dans des rues réputées tranquilles et des quartiers calmes durant la nuit. Et pour éteindre certaines rues et pas d'autres, il a fallu équiper plus de 400 armoires électriques comme celle que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. Le maillage total du réseau est prévu d'ici l'année prochaine. Strasbourg aura alors complètement revêtu sa tenue de "guépard". TF1 | Reportage P. Vogel, A. Jurquet, É. Schings