Eclairage public : ces villes qui économisent

C'est devenu un réflexe. Lorsqu’elle sort le soir, Frédérique Pellier peut déclencher l'éclairage public devant chez elle depuis son téléphone portable d'un simple clic. Les lampadaires s’éclairent alors pour 15 min. Grâce à la géolocalisation, les rues voisines peuvent aussi être allumées, si besoin, entre 23h et 5h du matin. “Je trouve ça très bien. On sort, on a besoin de lumière, on appuie sur le bouton sur le téléphone et ça s'allume immédiatement”. Pour que cela fonctionne, il a suffi à cette commune normande de 4 500 habitants d'installer un petit boîtier à 800 euros sur chacune de ces armoires électriques. “Techniquement, vous n'avez pas besoin de changer des choses sur la voirie, vous n’avez pas besoin de creuser ni de changer les lampadaires”, explique Olivier Bozzetto, créateur de l’application “J’allume ma rue”. “C'est un budget beaucoup plus adapté aux communes actuellement”. Ici, 13 000 euros d'économies sont réalisées chaque année. Pour aller encore plus loin, certaines communes n'hésitent pas à agir directement sur la source de lumière. À Marcoussis dans l'Essonne par exemple, toutes les ampoules au sodium ont été changées par des LED. Une technologie deux à trois fois moins gourmande en énergie et dont la puissance peut être ajustée. “On peut descendre à 10% la luminosité dans certains quartiers, dans certaines rues où toute la ville”, indique Nicolas Ristaldi, conducteur de travaux chez “Seip Stélens”. Mais ce dispositif a un coût. Il a fallu débourser 2 millions d'euros pour équiper les 1 900 réverbères de la commune. “C'est beaucoup, je vous confirme, mais en fait, c'est vite amorti. Parce qu’on économise à peu près 77% d'énergies par an. Sur la facture, c'est à peu près 70 000 euros”, souligne le maire. Dernière initiative prometteuse expérimentée cette fois à Paris : un éclairage dit intelligent, capable de s'allumer sur vos pas. Ces réverbères ont la particularité d'avoir une optique qui analyse les mouvements sur 30 mètres de chaque côté dans toute la rue quelle que soit la météo. Suivant le type de mouvement, il va changer la puissance d'éclairage à LED”, explique Yves Le Henaff, fondateur de la start-up “Kawantech”. Coût de l'optique : 200 euros. Au total, 80 ont été installés dans cet arrondissement en attendant de voir leur efficacité. Autant d'innovations qui permettront aux villes de moderniser leur éclairage. Sur les 10 millions de lampadaires que compte la France, près de la moitié ont plus de 25 ans.