Éclairage public éteint la nuit : l'insécurité augmente-t-elle ?

À minuit pile à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les lampadaires municipaux s'éteignent. Cette vendeuse aurait préféré qu'ils restent allumés. La boulangerie où elle travaille a été cambriolée il y a quelques jours. Pour elle, les voleurs ont profité de l'arrêt de l'éclairage pour s'en prendre au commerce. C'est une hypothèse qui reste à confirmer. En-tout-cas, la boulangerie n'avait jamais été pris pour cible jusque-là. Cela fait deux mois que la mairie Clermont-Ferrand a décidé d'éteindre l'éclairage public en ville. La municipalité rejoint ainsi 40 % des villes et villages français qui appliquent cette mesure. Pour des raisons écologiques et économiques, mais quel effet sur l'insécurité ? À Pessac (Gironde), on éteint les lampadaires depuis 2017. En-tout-cas, l'obscurité ne rassure pas les habitants. Le maire rassure lui que ce n'est qu'un "sentiment d'insécurité", invalidé par les faits. Beaucoup de villes qui ont éteint la lumière déclarent ne constater aucune hausse de la criminalité. D'autres craignent le contraire et refusent de franchir le pas. Le sujet est complexe. Dans l'Hexagone, aucune étude récente n'a porté de réponse pour l'instant. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Duong, N. Ly