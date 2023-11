Éclairage public : faut-il rallumer la lumière ?

Désormais, quand la nuit tombe, l'éclairage public est éteint dans une ville sur deux depuis un an. Ces extinctions des feux se généralisent. Flambée des prix de l'énergie oblige, c'est même la première mesure adoptée dans les petites communes. À Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), 11 000 habitants, les nuits sont sans lumière à partir de 00h30 depuis janvier. "Depuis le début de la mesure, nous avons fait l'économie de 25% de la consommation énergétique directement liée à l'éclairage lumineux en ville. Et cela représente 15 000 euros sur 85 000 euros de consommation", nous détaille la maire (SE) de la commune, Aline de Marcillac. Depuis un an, l'heure est donc à la sobriété et aux économies d'énergie. D'après Enedis, les villes n'ont jamais consommé aussi peu d'électricité. "On a observé, depuis un an, une baisse de 31%. C'est une baisse inédite", selon Lydie Sartout, directrice du pôle territoire chez Enedis. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, C. De Kervenoael, D. Blondeau