Éclairage public : Quimper éteint la lumière

L'éclairage public représente en moyenne 30 % des dépenses en énergie pour certaines communes. À Quimper, la décision vient d'être prise : extinction de l'éclairage dans certains quartiers entre une heure et six heures du matin. Cette solution permet de réduire la facture. Notre éclairage public représente onze millions de points lumineux pour un coût moyen de dix euros par an et par habitant.