Éclairage, transports, télécoms : comment lutter contre les vols de câbles ?

Jamais il n'aurait imaginé sa petite commune victime d'un vol d'une si grande ampleur. Le maire (DVD) d'Oxelaëre (Nord). n'en revient toujours pas. Les 25 lampadaires installés à Grand frais sont depuis peu hors de service. Le préjudice total est estimé à 27 000 euros. Le premier édile a déposé plainte, mais les voleurs sont toujours en fuite avec leur dizaine de câbles en cuivre sous les bras. Les voyous spécialisés ont depuis des années de quoi se frotter les mains. Dérobez des câbles en cuivre et bien moins risqués que le trafic de drogue et rapporte beaucoup d'argent. Le prix du cuivre s'est, en effet, envolé 10 000 euros la tonne, c'est 4 fois plus qu'il y a à peine plus de 10 ans. Les malfaiteurs s'en donnent à cœur joie que ce soit sur des chantiers, des chemins de fer, des poteaux électriques ou même des canalisations provoquant à chaque fois des dégâts considérables. Les dirigeants de Nexans ont constaté ces vols presque tous les jours dans l'Hexagone. L'entreprise française est l'un des leaders mondiaux des systèmes de câblage. Pour une somme bien modeste face au préjudice subi en cas de vol, l'entreprise vient de mettre en place un système de géolocalisation des câbles, un peu comme sur une voiture luxe. Les forces de l'ordre se disent démunies face à ces vols, dont le nombre ne fait qu'augmenter année après année.