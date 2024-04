VIDÉO - Éclipse solaire : aux chutes du Niagara, un million de spectateurs rassemblés et un business au zénith

"Deux dollars les lunettes pour regarder l'éclipse en toute sécurité !". Les vendeurs à la sauvette se poussent du coude ce lundi aux abords des chutes du Niagara où une foule compacte s'est rassemblée au bord de l'eau. À quelques minutes de l'éclipse solaire totale, les badauds sont très enthousiastes. "Il y a des gens du monde entier ici. Il faut en profiter. C'est génial. On sera tous différents après ça", lance l'un d'eux dans le reportage de TF1. Cela avait commencé très tôt. Sur l'autoroute, les panneaux prévenaient de l'événement à venir. Mieux valait donc anticiper son arrivée sur les chutes du Niagara pour éviter les bouchons. C'est exactement ce qu'a fait une famille. "On a conduit 1 h 30, mais on s'est levé à 4 h du matin", indique la mère. Au moins, ils auront une vue imprenable sur les chutes et l'éclipse. Car à 6 h 30 du matin et seulement trois degrés au thermomètre, beaucoup de passionnés étaient déjà venus réserver les meilleures places. "Mon patron ne sait pas que je suis ici, donc j'espère que ça ne va pas me créer d'ennuis. On n'était pas loin en voiture, et puis ici, les hôtels sont hors de prix", affirme un jeune homme. Les tarifs étaient en effet entre quatre et cinq fois plus élevé qu'en temps normal. Pour autant, malgré une capacité de 14 000 chambres, les hôtels des chutes du Niagara affichaient complet depuis des mois. Comme au Hilton qui a une vue panoramique sur les chutes. Ce lundi matin, c'était l'embouteillage au petit déjeuner avec 30 minutes d'attente. "Les premiers clients qui nous ont appelés pour réserver, c'était il y a un an et demi. Il y a un an, on était quasiment complet et les dernières chambres se sont vendues il y a six mois", explique Lindsay Dicosimo, la directrice marketing.