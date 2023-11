Écobonus : l'arme anti-bouchons fonctionne-t-elle ?

Nous l'avions quitté il y a plus de deux mois, au lancement de l'expérimentation. Aujourd'hui, Alexis laisse toujours la voiture au garage pour partir au travail. Il fait partie des 3 500 personnes qui touchent l'"écobonus" de 2 euros pour chaque trajet qui n'est pas réalisé en voiture, sur l'autoroute et à l'heure de pointe. Résultat, il gagne 20 minutes et sa qualité de vie a changé. Pour percevoir sa rémunération, le père de famille doit se déclarer sur une application qui le géolocalise. Un principe qui fonctionne. L'objectif est quasiment atteint, selon la métropole : faire baisser le trafic de 6% sur l'autoroute A1, soit 650 véhicules en moins. "Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de l'installer dans la durée, pour pouvoir mesurer qu'il y a vraiment un gain en termes notamment de fluidité du trafic et de pollution émise", précise Sébastien Leprêtre, vice-Président de la Métropole Européenne de Lille (Nord). TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Ragazzi