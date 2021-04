École à la maison : une première journée chaotique

Premier jour de cours à la maison et déjà des bugs à répétition pour des milliers d'élèves et d'enseignants. Impossible de se connecter. On ne connaît pas le nombre de cours perturbés ou annulés, mais dès 8h30, des messages d'erreur s'affichaient à l'écran. "Ça se concrétise par des messages d'erreur disant que le quota de connexion a été atteint et que pour pouvoir se connecter, il faut attendre qu'il y en ait d'autres qui se déconnectent", explique Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC). Alors que s'est-il passé ? Pour les cours du Cned, l'Éducation nationale évoque des cyberattaques venues de l'étranger. Argument déjà avancé l'an dernier lors du premier confinement. Autres soucis, dans certaines régions, les problèmes sont liés aux prestataires, ayant rencontré des difficultés techniques dues à la forte surcharge des infrastructures. L'un des prestataires OVHcloud se défend aussitôt sur Twitter et note que certaines régions n'ont d'ailleurs posé aucun problème. C'est le cas dans les Deux-Sèvres. Le ministre Jean-Michel Blanquer assure que le service doit être entièrement rétabli dans les prochaines heures.