École à la maison, vacances : la grande débrouille

Plus qu’une journée d’école avant la fermeture et certains parents n’ont aucune solution pour l’instant. “Le problème des grands-parents, c’est qu’on veut les préserver aussi. La solution, ce n’est pas de leur refiler nos enfants à eux qui ont plus besoin de protection que les autres”, nous confie une parent d’élève. “J’ai pensé à des amis qui ne travaillent pas”, réplique une autre. Dès mardi, le 6 avril pour tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée, l’école se fera à distance. Alors, cette famille vient de transformer l'appartement. la chambre en bureau pour le télétravail et le salon en salle de classe. “On a fait un peu un système D avec le chevalet de Margot. C’est son chevalet pour peindre. Et, on a mis une ardoise dessus. Sur une courte période, je pense qu’on peut faire face au confinement, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps au fait”, explique la mère de famille. À partir du samedi 10 avril jusqu’au 25, tous les élèves du pays seront en vacances en même temps. Il n’y a plus de zone pour les vacances de printemps. Ensuite, dès le 26, le retour en classe sera progressif. Une mauvaise nouvelle pour les parents de Gaspard et Manon. Atelier de couture, centre de loisirs, billets de train, tout le programme doit être annulé. “On n’en peut plus là. ça fait un an qu’on annule toutes les vacances à chaque fois. Donc, c’est aussi de l’organisation et du temps”. À Marseille, sans solution de garde pendant les vacances, ces familles se posent des questions sur le chômage partiel. “Le chômage partiel, c’est compliqué parce qu’on perd quand même de l’argent”, se désole une parent. Il permet de conserver au minimum 84% du salaire, un seul parent peut en bénéficier, il doit présenter une attestation sur l’honneur à son employeur qui n’a pas l’obligation d’accepter. Concernant les assistantes maternelles, le gouvernement annonce, ce vendredi soir, qu'elles n’accueilleront plus d’enfant dans l’immédiat.