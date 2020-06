École : comment s’est déroulée la rentrée ?

Dans un groupe scolaire près de Lille, les enfants sont rentrés un par un. Dans les classes de maternelle, la distanciation a complètement disparu, mais en primaire, le protocole recommande de garder un mètre de distance chaque fois que c'est possible. Dans une école primaire à Nice, on prend la température des élèves, bien que ce ne soit pas obligatoire. Désormais, seule l'enseignante porte le masque. 90% des enfants sont présents.