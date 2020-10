Ecole : des crèches aux universités, qui reste ouvert, qui ferme ?

C'est désormais une certitude, les crèches, les écoles maternelles et les primaires resteront ouvertes malgré les restrictions. Le protocole sanitaire sera renforcé, mais sans plus de précision. Fin de suspens également pour les élèves de collège et de lycée. Ils reprendront les cours comme prévu, mais avec des aménagements et un protocole renforcé. En revanche, c'est cours à distance pour tous et tout le temps à l'université et dans les grandes écoles. Ce qui inquiète certains étudiants, notamment dans les filières les plus techniques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.