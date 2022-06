École Du Breuil : ces jeunes jardiniers qu'on s'arrache

Difficile à réaliser, mais un immense jardin, dix hectares de sapins, de sols et de rosiers se trouvent à Paris. L’École Du Breuil forme les paysagistes de demain. Des élèves de terminale, choisis sur dossier, travaillent depuis un an sur une parcelle. Ils l’ont conçue et l’entretiennent. À l’évidence, Romain, 18 ans, a trouvé sa place. Surtout, au-delà des connaissances, ils doivent maîtriser tout ce que vous pouvez voir dans un jardin. L’école est une institution fondée il y a 155 ans par le célèbre préfet Haussmann. Il voulait former des jardiniers capables de créer de grands parcs dans Paris, Montsouris, les Buttes-Chaumont. Aujourd'hui, il s’agit aussi de déringardiser le métier, dont l'exigence est toujours plus grande. Ce matin, ils ont eu cours de dessin. Chacun doit réinventer la cour d’honneur de l'école, remplacer le parking par un jardin, avec des exercices très précis. Autrement dit, ils doivent être capables de représenter leurs projets paysagers à des futurs clients. Tous cursus confondus, plus de 600 personnes sont formées dans le cadre hors normes chaque année. Parmi les anciens élèves, Christophe Delmar, sorti de Du Breuil dans les années 80, devenu un paysagiste très respecté. Il a notamment réaménagé un parc à Colombe, au nord de Paris. Deux kilomètres de promenades créés en bord de Seine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Héquette, A. Dubail