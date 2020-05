École : Emmanuel Macron annonce un retour en classe très progressif

Six jours avant la date théorique du retour en classe, Emmanuel Macron a expliqué que la date du 11 mai marquait le début d'un long processus. Les élèves vont attendre plusieurs semaines avant de retrouver les bancs de l'école. Le chef de l'État a plaidé pour un retour progressif et concerté. Il a aussi essayé de rassurer les inquiétudes des maires et des professeurs.