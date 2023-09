École : faut-il un uniforme ?

Quand on évoque l'uniforme à l'école, de quoi parle-t-on ? Il n'est plus obligatoire dans l'Hexagone depuis 1968. S'il revenait, il pourrait prendre plusieurs formes, soit un ensemble à l'anglaise, pantalon, veste, chemise et même parfois cravate; soit une tenue unique plus simple, jean, tee-shirt identique pour tous. Une dépense estimée à 50 et 300 euros, souvent à la charge des parents. Cela existe déjà, mais aujourd'hui, il est impossible de savoir combien d'établissements scolaires français l'imposent dans leur règlement intérieur. L'immense majorité se situe dans l'Outre-mer. Mais depuis lundi, en Corrèze, les écoliers et collégiens d'un établissement privé doivent, eux aussi, porter un pull bleu marine ou un polo blanc. Au-delà du sentiment d'appartenance à l'école, cette tenue vise à mettre de côté les signes religieux ou de richesse. Pour Sophie Vénétitay, secrétaire général du syndicat SNES FSU, cette solution est inefficace. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite expérimenter le port de l'uniforme dans les établissements volontaires. Les détails seront prévus dans les prochains mois. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Parades, E. Sarre