École : ils ont choisi d'être pensionnaire

C'est l'heure de rentrer chez soi après une journée de classe. Vers 17H05, non loin de Lourdes, la cité scolaire de la cité Argelès-Gazost se vide, les amis se disent au revoir. Evena est en quatrième et interne depuis un mois. Nous sommes arrivés dans un internat bâti à flanc de Pyrénées, avec une idée d'autrefois, un lieu de discipline choisi par des parents soucieux de remettre leur enfant dans le droit chemin. Mais à notre micro, dès la première heure d'étude, des collégiens et lycéens nous ont raconté pourquoi ils avaient choisi de quitter le cocon familial. Sur les 700 élèves de l'établissement, ils sont une centaine d'internes. La moitié vient d'Espagne, dans le cadre d'échange scolaire. Nous avons ainsi rencontré des enfants, cherchant les moyens de leur envie, avec ce sentiment diffus qu'il leur fallait un cadre. Comme Yannice, qui rêve de terrain de foot et qui, en choisissant d'y venir, a intégré l'académie de gardien de but en contrat avec l'internat. Un mode de vie, avec des moments de partage quand vient le soir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Le Goïc