Ecole : le protocole sanitaire va-t-il évoluer ?

Première piste, généraliser les tests dès qu'un élève est testé positif au Covid. C'est déjà le cas dans dix départements. Cibler pour mieux éviter les fermetures. Jusqu'à présent, un enfant malade suffisait pour suspendre une classe. Ce pourrait être à partir de trois cas en maternelle et en primaire. Pas de changement en revanche dans les collèges et lycées. Enfin, le protocole pourrait être durci durant les temps collectifs. Autre question, faut-il vacciner les 5-11 ans ? L'Agence européenne des médicaments (EMA) rendra son avis jeudi 25 novembre. Mais qu'en pensent les parents ? Le taux d'incidence des enfants a flambé ces dernières semaines. 340 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre bien supérieur à celui des adultes, qui s'établit à 191. Doit-on faire comme aux États-Unis ou en Israël ? Des pays qui ont décidé de vacciner les plus jeunes il y a déjà plusieurs semaines. Il est difficile à ce stade de prendre une décision, car la seule étude sur le sujet ne porte que sur 1 500 enfants. Temporiser pour mieux connaître le rapport bénéfice-risque. Même si pour l'Académie de médecine, le temps presse. Le gouvernement ne prendra pas sa décision avant d'avoir l'avis de la Haute Autorité de Santé. Même s'il est positif, la campagne ne débutera pas avant 2022. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Gatineau