École obligatoire à partir du 22 juin : le grand flou

Lundi 22 juin prochain, près de huit millions d'enfants et d'adolescents vont retourner en crèche, à l'école ou au collège après trois mois d'absence. Cette annonce faite par Emmanuel Macron a soulevé de nombreuses questions. Si c'est un soulagement pour les parents, ce retour obligatoire est un vrai casse-tête pour les directeurs et suscite de l'inquiétude chez les enseignants. Le protocole sanitaire va être assoupli, mais il reste mille détails logistiques à régler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.