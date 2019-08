École : un plan contre les élèves violents

En octobre 2018, un élève a braqué son professeur avec une arme factice. Cette image a frappé les esprits. Dix mois après, le plan de sécurité promis par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer voit le jour, et il a dévoilé plusieurs mesures. Parmi les pistes envisagées, des établissements spécialement conçus pour les élèves les plus agressifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.