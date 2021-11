Ecoles : des mesures pour empêcher les fermetures de classe

Voir ces salles vides, c’était un crève-cœur pour ce directeur d'école primaire. Mercredi matin, à cause de cas positifs au Covid, c’était la cinquième classe qu’il fermait dans son école. La règle change dès lundi à l’école primaire. Si un élève est testé positif, sa classe ne fermera pas, ses camarades devront être testés. Et s’ils sont négatifs, ils pourront immédiatement revenir en classe. Ces tests, qu’ils soient PCR, antigénique ou salivaire, seront gratuits, réalisés dans l'établissement. Ou si ce n’est pas possible, ce sera aux parents de faire tester leur enfant de leur côté. Un chiffre interpelle : 8 500 classes sont actuellement fermées, 2 500 de plus que mardi, avant-hier. Au moindre cas de Covid, la classe devait fermer. Désormais, seule l’Agence régionale de santé pourra décider d’une fermeture au cas par cas. Enfin, pas de changement aux collèges et aux lycées. La vaccination avance bien pour les plus de 12 ans. Trois quart des collégiens et lycéens sont complètement vaccinés. T F1 | Reportage D. Sitbon, L. Adda, G. Gruber