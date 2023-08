Ecoles : des vacances plus courtes ?

Retourner à l'école dès le mois d'août pour les élèves en difficulté, bonne ou mauvaise idée ? Aujourd'hui, 150 000 élèves reviennent déjà à l'école, un peu plus tôt que les autres pendant les vacances. C'est le dispositif vacances apprenantes et le gouvernement voudrait l'étendre. Le ministère envisage de proposer des retours en classe anticipés aux élèves de l'école primaire et du collège, dans les zones d'éducations prioritaires, REP et Rep+. La rentrée du mois d'août restera sur la base du volontariat. Le ministère insiste pour les élèves comme pour les professeurs. Voici à quoi ressemblera une journée type : quinze élèves maximum par classe, cours le matin, activités ludiques et pédagogiques l'après midi. L'idée serait de ne pas couper totalement avec les vacances. Pour certains enseignants, cette mesure est contre productive, comme l'explique Guislaine David, co-secrétaire générale, porte parole au Syndicat national unitaire des institutions professeures des écoles et PEGC (SNUIPP-FSU). En 2022, près de 8 000 écoles et collèges ont accueilli des élèves en difficulté au mois d'août. TF1 | Reportage C.Emeriau, J. Maviert