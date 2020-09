Écoles et crèches : protocole sanitaire assoupli

L'allègement du protocole sanitaire dans les écoles et les crèches figure parmi les annonces importantes faites par Olivier Véran ce jeudi. Le ministre de la Santé se base sur un avis non encore publié du Haut conseil de santé publique. Un soulagement pour des milliers de parents qui devaient garder leurs enfants pourtant en parfaite santé. Quelles sont ces nouvelles règles ? Qu'est-ce cela va changer concrètement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.