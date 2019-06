Écoles fermées à cause de la canicule : les familles s'organisent

On s'y attendait depuis plusieurs jours. Des centaines d'écoles primaires ont finalement décidé de fermer leurs portes à cause de la canicule, jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019. C'est le cas de 25 établissements d'une commune du Val-de-Marne. Dans certaines classes, il n'y a ni ventilateur ni point d'eau facilement accessible. Les familles devraient donc s'organiser pour garder ou faire garder leurs enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.